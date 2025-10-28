News Logo
ABO

Gleichenfeier bei „My Space Gram“ in Raaba-Grambach

Subressort
Immobilien
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Christoph Ludwig, Aid Kohlbacher, Hannes Schreiner, Manuela Kohm, Peter Schreiner und Werner Müller

©Mario Gimpel
  1. home
  2. Leben
  3. Immobilien

Mit der Gleichenfeier markiert das Projekt „My Space Gram“ einen wichtigen Fortschritt in Raaba-Grambach. Der Rohbau ist nahezu abgeschlossen, der Innenausbau beginnt.

von

Vergangene Woche wurde im steirischen Raaba-Grambach die Gleichenfeier für das Gewerbeprojekt „My Space Gram“ begangen. In den kommenden Monaten beginnen die Ausbauarbeiten, um den Bürokomplex fertigzustellen.

Das Projekt wird von der Technopark Raaba Holding umgesetzt und umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro. „Die Vermietung läuft hervorragend“, so Peter Schreiner, der bereits reges Interesse potenzieller Mieter:innen vermeldet.

Bevölkerung einbinden

Erstmals wurde die Gleichenfeier öffentlich zugänglich gestaltet – ein Schritt, der laut Schreiner bewusst gesetzt wurde, um die lokale Bevölkerung stärker einzubinden. „Als Lebensraumentwickler wollen wir zeigen, dass wir offen, zugänglich und Teil der Nachbarschaft sind. My Space Gram soll ein Ort werden, an dem Arbeiten, Leben und Begegnen selbstverständlich zusammengehören“, erklärt er.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten setzt das Unternehmen auf die Stärke des steirischen Büromarkts. Hannes Schreiner, Geschäftsführer der Technopark Raaba Holding, zeigt sich überzeugt: „Wir glauben fest daran, dass die Wirtschaft – zumindest in Teilbereichen – weiterwachsen wird. Projekte wie My Space Gram sind ein klares Zeichen für diesen Optimismus und für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Raaba-Grambach.“

Blurred image background
 © Mario Gimpel

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Immobilienpreise in Innsbruck verdoppeln sich binnen zehn Jahren
Immobilien
Immobilienpreise in Innsbruck verdoppeln sich binnen zehn Jahren
Immobilien: Die Mietpreisbremse lenkt von einem größeren Problem ab
Politik
Immobilien: Die Mietpreisbremse lenkt von einem größeren Problem ab
Arabischer Unternehmer will Berlusconi-Villa auf Sardinien kaufen
Immobilien
Arabischer Unternehmer will Berlusconi-Villa auf Sardinien kaufen
6 luxuriöse Ferienhäuser an der Mittelmeerküste
Reisen & Freizeit
6 luxuriöse Ferienhäuser an der Mittelmeerküste
Immobilienmarkt 2025: Rekorde, Raritäten und Villen mit Geschichte
Immobilien
Immobilienmarkt 2025: Rekorde, Raritäten und Villen mit Geschichte
Wohnen am Wasser: Warum Seeimmobilien in Österreich so gefragt sind
Immobilien
Wohnen am Wasser: Warum Seeimmobilien in Österreich so gefragt sind
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER