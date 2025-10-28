Gleichenfeier bei „My Space Gram“ in Raaba-Grambach

Christoph Ludwig, Aid Kohlbacher, Hannes Schreiner, Manuela Kohm, Peter Schreiner und Werner Müller©Mario Gimpel
Mit der Gleichenfeier markiert das Projekt „My Space Gram“ einen wichtigen Fortschritt in Raaba-Grambach. Der Rohbau ist nahezu abgeschlossen, der Innenausbau beginnt.
Vergangene Woche wurde im steirischen Raaba-Grambach die Gleichenfeier für das Gewerbeprojekt „My Space Gram“ begangen. In den kommenden Monaten beginnen die Ausbauarbeiten, um den Bürokomplex fertigzustellen.
Das Projekt wird von der Technopark Raaba Holding umgesetzt und umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro. „Die Vermietung läuft hervorragend“, so Peter Schreiner, der bereits reges Interesse potenzieller Mieter:innen vermeldet.
Bevölkerung einbinden
Erstmals wurde die Gleichenfeier öffentlich zugänglich gestaltet – ein Schritt, der laut Schreiner bewusst gesetzt wurde, um die lokale Bevölkerung stärker einzubinden. „Als Lebensraumentwickler wollen wir zeigen, dass wir offen, zugänglich und Teil der Nachbarschaft sind. My Space Gram soll ein Ort werden, an dem Arbeiten, Leben und Begegnen selbstverständlich zusammengehören“, erklärt er.
Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten setzt das Unternehmen auf die Stärke des steirischen Büromarkts. Hannes Schreiner, Geschäftsführer der Technopark Raaba Holding, zeigt sich überzeugt: „Wir glauben fest daran, dass die Wirtschaft – zumindest in Teilbereichen – weiterwachsen wird. Projekte wie My Space Gram sind ein klares Zeichen für diesen Optimismus und für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Raaba-Grambach.“
Über „My Space Gram“
6.200 m² Bürofläche in zwei Gebäuden mit je vier Obergeschossen
Bürogrößen von 210 bis 840 m², kombinierbar oder ganze Stockwerke mietbar