Gleichenfeier bei „My Space Gram“ in Raaba-Grambach

Erstmals wurde die Gleichenfeier öffentlich zugänglich gestaltet – ein Schritt, der laut Schreiner bewusst gesetzt wurde, um die lokale Bevölkerung stärker einzubinden. „Als Lebensraumentwickler wollen wir zeigen, dass wir offen, zugänglich und Teil der Nachbarschaft sind. My Space Gram soll ein Ort werden, an dem Arbeiten, Leben und Begegnen selbstverständlich zusammengehören“, erklärt er.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten setzt das Unternehmen auf die Stärke des steirischen Büromarkts. Hannes Schreiner, Geschäftsführer der Technopark Raaba Holding, zeigt sich überzeugt: „Wir glauben fest daran, dass die Wirtschaft – zumindest in Teilbereichen – weiterwachsen wird. Projekte wie My Space Gram sind ein klares Zeichen für diesen Optimismus und für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Raaba-Grambach.“