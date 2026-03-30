Signa-Pleite: Nachfolgeprojekt von Kaufhaus „Lamarr“ bewilligt

Die Stadt Wien hat das Nachfolgeprojekt für das einstige Signa-Kaufhausprojekt „Lamarr“ in der Mariahilfer Straße in Wien bewilligt. Die Abrissarbeiten des Rohbaus sind fast beendet und in rund einem Monat soll mit dem Neubau begonnen werden, wie „Wien heute“ berichtete. Es soll ein Gebäude mit Geschäften und Gastronomie entstehen, zudem sollen rund 200 Eigentumswohnungen errichtet werden. Der Bau soll voraussichtlich Anfang 2028 fertiggestellt sein.

„Die Baubewilligung für den Planwechsel liegt seit 24. Februar vor“, bestätigte eine Sprecherin der Wiener Baupolizei gegenüber „Wien heute“. Eine Tochterfirma der Stumpf-Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hatte das nicht fertig gebaute Kaufhaus im Herbst 2024 aus der Insolvenz der Signa-Gruppe von René Benko gekauft.