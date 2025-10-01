Wiener Postsparkasse: Otto Wagners Schatzkiste

Die Bundesimmobiliengesellschaft wurde 1991 gegründet und besitzt, entwickelt und baut mehr als 2.000 Immobilien. Darunter viele Schulen und Universitäten, aber auch Spezialgebäude wie Justizanstalten und Gefängnisse. Eine Tochtergesellschaft, die ARE, kümmert sich um Büroimmobilien wie Ministerien, entwickelt aber auch Wohnraum, wie zum Beispiel das „Village im Dritten“ in Wien.

Gebündelte Kompetenz

Der Grundgedanke der BIG: Es braucht nicht jedes Ministerium oder jede Universität eine eigene Einheit, die sich um die Immobilie kümmert, sondern die Kompetenz wird gebündelt. Die BIG entwickelt die Gebäude gemeinsam mit den Institutionen und vermietet sie dann an sie, womit auch große Investments leichter zu stemmen sind.

Ein Erfolgsmodell, meint Christine Dornaus, das es z. B. in Deutschland nicht gebe. „Schauen Sie einmal, welchen Investitionsrückstau die dort haben. In Berlin werden Teile von Universitäten stillgelegt, weil sie so desolat sind.“ Denn der Zustand der Gebäude, in denen gelernt und gearbeitet wird, sei wichtig, meint Dornaus: „Wenn man in ein Gebäude hineinkommt, das heruntergekommen ist, dann ist das kein Platz zum Verweilen. Weder lernt es sich dort gut, noch lehrt es sich dort gut, sondern man geht wieder. Aber wenn der Raum passend ist, dann kann etwas entstehen, dann kann das richtig grooven.“

Eine Zeit der Hochblüte

Ihr persönliches Lieblingsgebäude unter den zahlreichen BIG-Immobilien sei wahrscheinlich die Akademie der bildenden Künste von Theophil Hansen, sagt Dornaus: „Sie ist vor wenigen Jahren authentisch und sehr detailreich saniert worden und repräsentiert für mich eine Zeit der Hochblüte in Österreich – im Unterschied zu den dunklen Jahren, die danach gekommen sind.“

Aber auch Neues kommt dazu. „Wir müssen uns auch immer, fragen, was bleibt aus unserer Zeit?“, sagt Dornaus. Aus Sicht der BIG: der 2013 eröffnete Campus WU im Wiener Prater. „Dort ist wirklich aktuelle Baukultur geschaffen worden.“