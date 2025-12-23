Der Louvre in der Krise: Wie geht es 2026 weiter?

Bisher standen Prestige, Besucherzahlen und der Ausbau der umfangreichen Sammlung über allem – zum Nachteil von Sicherheit und Infrastruktur, stellte der Rechnungshof, Frankreichs oberste Finanzkontrollinstanz, nach den Vorfällen von 2025 klar. So wurden im Oktober Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen, von denen bisher jede Spur fehlt.

In seinem Bericht empfiehlt der Rechnungshof, das Budget für Neuerwerbungen deutlich zu senken – und eine jahrzehntelang geltende Praxis zu beenden: 20 Prozent der Eintrittsgelder flossen bisher automatisch in den Ankauf neuer Kunstwerke.

Allein in den vergangenen acht Jahren erwarb demnach der Louvre 2.754 Werke. Die ambitionierte Sammelpolitik verschlang 145 Millionen Euro. Für den Rechnungshof ein klarer Fehlgriff: Das Geld fehlt heute dort, wo es am dringendsten gebraucht wird.