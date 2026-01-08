Belvedere: 2025 mit Besucherrekord, Visitor Center auf Kurs für 2028

Das gesamte Projekt bezifferte Bergmann mit 37,8 Millionen Euro. Dank Rekordeinnahmen und Rücklagen – die Liquidität habe 2017 4,6 Mio. Euro betragen und liege jetzt bei 17,2 Mio – sei es „realistisch, dass wir das fremd finanziert selbst stemmen könnten. Aber vom Kuratorium und vom Ministerium werden solche Pläne gar nicht gewünscht“. Und auch das Belvedere selbst sieht das nur als theoretische Möglichkeit, da sich die Kosten „mit allen Nebengeräuschen“ wie Finanzierungskosten auf 25 Jahre und Teilschließungen von Ausstellungsbereichen auf 58 Millionen Euro summieren würden, und eine Ungleichbehandlung zu anderen Häusern entstünde, die ihre Umbauten bezahlt bekämen.

„Wir haben gespart, wir haben uns vorbereitet, wir haben durch den niedrigsten Bedarf an Basissubvention indirekt andere unterstützt“, sagte Bergmann: „Wirtschaftlich gesehen wäre es möglich. Es ist eine Frage des politischen Willens.“ Diesen braucht es auch, um endgültig Grünes Licht für ein vom Belvedere vorgelegtes Finanzierungsmodell zu bekommen, bei dem der Bund erst 2032 Zahlungen zu leisten hätte. Das dem eigentlichen Baugenehmigungsverfahren vorgeschaltete Widmungsverfahren, bei dem auch die Kompatibilität mit Denkmalschutz und Welterbe geprüft werde, verlaufe bisher positiv.

Beim Belvedere Salzburg in der Neuen Residenz, an dem seit November 2024 gebaut wird, rechnet man mit der Fertigstellung des Rohbaus im Sommer. Die gemeinsame Eröffnung mit dem neuen Salzburg Museum ist für Herbst 2027 geplant. Die Eröffnungsausstellung und das weitere Programm soll im Frühjahr 2027 vorgestellt werden. Gezeigt werden sollen Werke aus der Sammlung des Belvedere. Rollig: „Wir sind beim kuratorischen Konzept schon ziemlich weit.“