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Digitaler Beleg startet ab 1. Oktober

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Ab 1. Oktober kommt die digitale Rechnung
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
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Ab Anfang Oktober können Unternehmen Rechnungen verstärkt in digitaler Form - beispielsweise per Mail oder per App - anbieten. Das soll die Firmen entlasten und Papierrechnungen reduzieren, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums vom Mittwoch. Die Belegerteilungspflicht bleibt aber unverändert bestehen. Um keinen Raum für möglichen Steuerbetrug zu lassen, plant das Amt für Betrugsbekämpfung Schwerpunktkontrollen in dem Bereich.

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Die digitale Rechnung ist freiwillig, Papierrechnungen sind weiterhin möglich und müssen auf Wunsch von Kundinnen oder Kunden ausgestellt werden. Unternehmen müssen zudem weiterhin sicherstellen, dass Kunden ihre Rechnung auch tatsächlich mitnehmen - egal ob in Papierform oder digitaler Form. "Denn nur die Mitnahme der Rechnung garantiert, dass der geleistete Steuerbetrag auch richtig ankommt", sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) laut Aussendung.

Zum Start des digitalen Belegs will das Amt für Betrugsbekämpfung Schwerpunktkontrollen in dem Bereich durchführen. Einen speziellen Fokus will die Finanzpolizei auf bargeldintensive Branchen legen.

Auch der Umwelt soll durch die Einschränkung von Papierrechnungen geholfen werden. "Laut Schätzungen werden täglich rund 1.500 Kilometer Rechnungen in Österreich ausgedruckt. Mit der jährlichen Menge kann die gesamte Stadt Steyr mit Rechnungen zugedeckt werden", schreibt das Ministerium.

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