So finanziert sich die Wirtschaftskammer

Die Diskussion um Gehaltserhöhungen in der Wirtschaftskammer hat auch wieder alte Kritik an der Pflichtmitgliedschaft und an den Kammerumlagen laut werden lassen, durch die sich die WKÖ und die Landeskammern großteils finanzieren. Die Wirtschaftskammer verweist darauf, dass zwar das Preisniveau im vergangenen Vierteljahrhundert um gut 80 Prozent gestiegen sei, die durchschnittliche Kammerumlage pro Mitglied heute aber um ein Viertel niedriger sei als im Jahr 2000.

Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer ist in Österreich für gewerbliche Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben – jedes Unternehmen, das unter das Wirtschaftskammergesetz (WKG) fällt, ist also automatisch Mitglied und unterliegt damit auch den Kammerumlagen. Daneben finanziert sich die Wirtschaftskammer auch durch Gebühren und Sonderleistungen.