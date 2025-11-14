Black Friday 2025: Weniger Impulskäufe, mehr Planung

Auf der Plattform wogibtswas.at, die zu Shopfully gehört, zeigt sich das hohe Interesse auch in Zahlen: Die Black Week zählt dort regelmäßig zu den Wochen mit dem höchsten Traffic und den meisten Unique Usern im Jahr.

„Der Black Friday bleibt für viele Österreicher:innen eine willkommene Gelegenheit, gezielt einzukaufen – allerdings zunehmend reflektierter. Preisbewusstsein, Konsumkritik und ein wachsendes Bedürfnis nach echten Angeboten prägen das Kaufverhalten mehr denn je“, sagt Oliver Olschewski, Geschäftsführer von Shopfully für Österreich, Deutschland und CEE.