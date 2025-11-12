Heini Staudinger: „Nicht deppert sein und schon bist du ein Rebell“

Herr Staudinger, Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer, gelten aber gleichzeitig als Kämpfer gegen das System und Rebell – wie kommt es zu dieser Zuschreibung?

Ich bin einmal gefragt worden: Wie wird man ein Rebell? Da musste ich wirklich erst kurz nachdenken – und dann habe ich gesagt: Es genügt schon einmal, nicht deppert zu sein –, und schon bist du ein Rebell (lacht). Den Mainstream und die Rahmenbedingungen der österreichischen Wirtschaft, die halte ich einfach für zerstörerisch.

Wie meinen Sie das?

Es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass die österreichische Schuhindustrie zu den besten der Welt gehört hat. Kärnten zum Beispiel war eine Hochburg der Schuhindustrie – und heute? Heute ist alles kaputt. Nur noch ein Prozent der Schuhe, die in Österreich verkauft werden, werden noch hierzulande produziert. Es gibt nur mehr vier nennenswerte heimische Erzeuger. Normalerweise wird in Osteuropa produziert, zunehmend jedoch in Fernost. Das Thema internationale Abhängigkeit steht 2025 so sehr im Fokus wie noch nie. US-Präsident Trump hat das mit seinen Zöllen so richtig angeheizt.

Trifft Sie das?

Nein, wir liefern ja nur nach Deutschland und in die Schweiz. Es ist aber so, dass Schuhe von Herstellern wie Nike oder Adidas um zehn bis 20 Euro aus China rauskommen. Dann nehmen Sie beispielsweise einen Zoll von 145 Prozent, wie ihn sich Trump einfallen hat lassen, dann wären das bei zehn Euro 14,50 Euro Zoll. Da lachen ja die Hühner. In Österreich haben wir bei einem Schuh, der 180 Euro kostet, eine Abgabenquote von 80 Euro – in Form von Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Pensionsversicherung und Kommunalsteuer. Und das in der Erzeugung, in der Verwaltung und im Verkauf. Und dann kommt ein Schuh um 20 Euro aus China – und die Abgaben betragen quasi null.

Eine klare Benachteiligung …

Ja. Von den 80 Euro Abgaben, die wir leisten, lebt ja unser System, die ganze Bürokratie und auch unser Sozialsystem, auf das wir so stolz sind. Und da frage ich mich schon: Warum hilft der Staat den Konzernen und nicht uns?

Inwiefern?

Es gibt ja eine riesige Paketflut – und wenn die Packerl schon zu uns kommen, dann sollten dafür zumindest dieselben Abgaben geleistet werden, die wir hierzulande zu leisten haben. Und wenn das nicht so ist, dann ist das eine mir völlig unverständliche Ungleichbehandlung. Jährlich kommen rund fünf Milliarden Pakete aus China in die EU. Laut einer stichprobenartigen Untersuchung der EU sind rund 65 Prozent der Packerl falsch deklariert, um Abgaben zu vermeiden oder zumindest zu vermindern. Zudem herrscht bis zu einem Wert von 150 Euro Zollfreiheit.