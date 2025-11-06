So viel trägt österreichischer Wein zur nationalen Wirtschaftsleistung bei

Wein ist in Österreich weit mehr als ein Genussmittel. Er prägt Kultur, Landschaft und Wirtschaft – besonders im ländlichen Raum. Das zeigt die die kürzlich veröffentlichte Wertschöpfungsstudie der Economica GmbH, die im Auftrag der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) erstellt wurde.

Demnach sicherte die heimische Weinwirtschaft im Jahr 2023 über 68.000 Arbeitsplätze, generierte eine Bruttowertschöpfung von 3,8 Milliarden Euro und brachte dem Staat rund 1,2 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben ein. Gastronomie, Handel und Tourismus profitieren wesentlich von den direkten und indirekten Effekten der Branche. „Die wirtschaftliche Kraft des Weins reicht weit über das Achterl hinaus. Rund um die Rebe wirkt ein ganzes Wirtschaftsökosystem“, betont ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke.