Fundermax präsentiert neue Interior-Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“ auf der SICAM 2025

Auf der diesjährigen SICAM in Pordenone, einer der führenden Fachmessen für Objekt- und Innendesign, präsentierte Fundermax Mitte Oktober seine neueste Interior-Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“.

Die Kollektion wurde speziell für Arbeits- und Waschtischplatten entwickelt. Die 12 Millimeter starken Max Compact-Platten verfügen über eine dauerhaft geschlossene Oberfläche, die beständig gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kratzer und Flecken ist und sind in den Kernfarben Schwarz, Graphitgrau, Pastellgrau und Weiß erhältlich.