Fundermax präsentiert neue Interior-Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“ auf der SICAM 2025

Fundermax stellte auf der internationalen Fachmesse SICAM in Pordenone die neue Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“ vor – eine robuste und designorientierte Lösung für Arbeits- und Waschtischplatten.
Auf der diesjährigen SICAM in Pordenone, einer der führenden Fachmessen für Objekt- und Innendesign, präsentierte Fundermax Mitte Oktober seine neueste Interior-Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“.
Die Kollektion wurde speziell für Arbeits- und Waschtischplatten entwickelt. Die 12 Millimeter starken Max Compact-Platten verfügen über eine dauerhaft geschlossene Oberfläche, die beständig gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kratzer und Flecken ist und sind in den Kernfarben Schwarz, Graphitgrau, Pastellgrau und Weiß erhältlich.
Für die Haptik stehen drei Oberflächenvarianten zur Auswahl: SX Saxum (tief strukturiert, Anti-Fingerprint), AP Aptico (matt, Anti-Fingerprint) und GA Grafica (mineralisch-matt). Als Highlight der Serie gilt APEX – eine synchron geprägte Oberfläche, deren Struktur exakt mit dem Dekorverlauf korrespondiert. Sie kombiniert Matt-Glanz-Effekte mit Soft-Touch und hoher Abrieb- sowie Kratzfestigkeit. Damit lassen sich natürliche Materialien wie Marmor, Travertin, Quarzit oder Beton so realitätsnah wie möglich interpretieren.
Neben der neuen Interior-Kollektion präsentierte Fundermax auch zwei zusätzliche Oberflächen im Sortiment Star Favorit: Corso und Tego. Beide Varianten sind ab 1. Jänner 2026 verfügbar. Zudem wurden am Messestand 17 neue Industrial-Dekore der Star-Favorit-Linie erstmals großformatig vorgestellt.