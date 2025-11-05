News Logo
ABO

Fundermax präsentiert neue Interior-Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“ auf der SICAM 2025

Subressort
Corporate News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

©Fundermax
  1. home
  2. Aktuell
  3. Corporate News

Fundermax stellte auf der internationalen Fachmesse SICAM in Pordenone die neue Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“ vor – eine robuste und designorientierte Lösung für Arbeits- und Waschtischplatten.

von

Auf der diesjährigen SICAM in Pordenone, einer der führenden Fachmessen für Objekt- und Innendesign, präsentierte Fundermax Mitte Oktober seine neueste Interior-Kollektion „Interior Pro 2.6 Horizontal“.

Die Kollektion wurde speziell für Arbeits- und Waschtischplatten entwickelt. Die 12 Millimeter starken Max Compact-Platten verfügen über eine dauerhaft geschlossene Oberfläche, die beständig gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kratzer und Flecken ist und sind in den Kernfarben Schwarz, Graphitgrau, Pastellgrau und Weiß erhältlich.

Blurred image background
 © Fundermax

Für die Haptik stehen drei Oberflächenvarianten zur Auswahl: SX Saxum (tief strukturiert, Anti-Fingerprint), AP Aptico (matt, Anti-Fingerprint) und GA Grafica (mineralisch-matt). Als Highlight der Serie gilt APEX – eine synchron geprägte Oberfläche, deren Struktur exakt mit dem Dekorverlauf korrespondiert. Sie kombiniert Matt-Glanz-Effekte mit Soft-Touch und hoher Abrieb- sowie Kratzfestigkeit. Damit lassen sich natürliche Materialien wie Marmor, Travertin, Quarzit oder Beton so realitätsnah wie möglich interpretieren.

Neben der neuen Interior-Kollektion präsentierte Fundermax auch zwei zusätzliche Oberflächen im Sortiment Star Favorit: Corso und Tego. Beide Varianten sind ab 1. Jänner 2026 verfügbar. Zudem wurden am Messestand 17 neue Industrial-Dekore der Star-Favorit-Linie erstmals großformatig vorgestellt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hanke sieht Wirtschaft in „aufwendigen und schwierigen Zeiten“
Wirtschaft
Hanke sieht Wirtschaft in „aufwendigen und schwierigen Zeiten“
30 Jahre EU-Beitritt: Wiener Logistik verdoppelte sich seit 1995
Wirtschaft
30 Jahre EU-Beitritt: Wiener Logistik verdoppelte sich seit 1995
Salzburg-AG-Chef Baminger und die Klimadebatte
Wirtschaft
Salzburg-AG-Chef Baminger und die Klimadebatte
„House of Sparkling“: Schlumberger eröffnet neue Sektproduktion in Müllendorf
Wirtschaft
„House of Sparkling“: Schlumberger eröffnet neue Sektproduktion in Müllendorf
Zölle treiben Unternehmensinsolvenzen 2025 und 2026 in die Höhe
Wirtschaft
Zölle treiben Unternehmensinsolvenzen 2025 und 2026 in die Höhe
Lebensmittelpreise: Was darf ein guter Apfel im Supermarkt kosten?
Wirtschaft
Lebensmittelpreise: Was darf ein guter Apfel im Supermarkt kosten?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER