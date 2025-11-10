Harald Mahrer tritt als OeNB-Präsident zurück

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer legt sein Amt als Präsident der Österreichischen Nationalbank (OeNB) zurück. Der Rücktritt soll „zeitnäher“ erfolgen, sagte Mahrer am Montag vor Journalistinnen und Journalisten. Er wolle sich künftig auf seine Aufgaben in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) konzentrieren. Mahrer bleibt sowohl Präsident der WKÖ als auch Chef des Wirtschaftsbundes.

In seiner Erklärung betonte er, dass der Rücktritt nichts mit seiner mehrfachen Entlohnung zu tun habe, sondern mit der Notwendigkeit, sich auf die Kammerarbeit zu konzentrieren. In den vergangenen Wochen war Mahrer wegen der kumulierten Bezüge aus seinen verschiedenen Funktionen in die Kritik geraten. Neben seiner Entlohnung als WKÖ-Präsident (15.158 Euro monatlich) und Wirtschaftsbund-Chef (6.000 Euro) erhielt er als OeNB-Präsident eine Aufwandsentschädigung von 7.330 Euro pro Monat. Während seiner ersten Amtszeit in der Notenbank hatte er auf diese verzichtet.