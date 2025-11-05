Hanke sieht Wirtschaft in „aufwendigen und schwierigen Zeiten“

Fachverbandsobmann Wolfgang Hesoun, ehemals Generaldirektor des Baukonzerns Porr, blickte bei seiner Eröffnungsrede lieber in die Zukunft – und forderte eine rasche Entlastung für die Betriebe ein. Und eine Bekämpfung der hohen Inflation, nicht zuletzt die stark gestiegenen Energiekosten würden schwer auf den Unternehmen lasten. Zehetner betonte in Sachen Teuerung: „Wir arbeiten an Lösungen, können sie aber hier noch nicht präsentieren, weil wir nicht ganz fertig sind.“ Einen Zeithorizont für die Finalisierung könne sie derzeit seriöserweise nicht nennen.

Monika Köppl-Turyna, Chefin des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, nannte gleich mehrere Baustellen in Österreich. Allen voran die Pensionen, Einsparungen würden hier auch mehr Spielraum für eine zukunftsorientierte Industriepolitik bieten. Nicht zuletzt hätten die kräftigen Pensionserhöhungen im Jahr 2023 die KV-Abschlüsse der anderen Branchen nach oben getrieben. Bei den Kollektivverträgen sei es zu einer „Entkoppelung“ von der Eurozone gekommen. In Österreich würden die Arbeitskosten jedenfalls nur eine Richtung kennen – nach oben.

Die Ökonomin verwies auf die Alterung der Bevölkerung, die nicht zuletzt aufgrund fehlender qualifizierter Arbeitskräfte den Lohndruck auf die Firmen erhöhe. Ein weiteres Sorgenkind seien die Energiekosten, schloss sie sich ihren Vorrednern an.