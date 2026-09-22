Wirtschaft wandert weiter 2026: Netzwerken und soziales Engagement in Seefeld

Die Initiative „Wirtschaft wandert weiter“ hat auch 2026 Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft zu einer gemeinsamen Wanderung eingeladen. Schauplatz war diesmal die Region rund um Seefeld in Tirol. Ziel der Veranstaltung ist es seit vielen Jahren, persönlichen Austausch abseits des beruflichen Alltags mit sozialem Engagement zu verbinden.

Auftakt mit Netzwerkabend in Seefeld

Bereits am Freitag, 18. September 2026, kamen die Gäste bei einem Willkommensabend auf Einladung von Präsidentin Elisabeth Gürtler zusammen. Neben ersten Gesprächen und Begegnungen stand eine Schokoladenverkostung mit einem Maître Chocolatier aus dem Hause Lindt auf dem Programm.

Am folgenden Samstag führte die Wanderung rund um Seefeld über Mösern und Reith bis zur Enzianhütte. Dort erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine traditionelle Tiroler Jause.

Für einen wirtschaftlichen Impuls sorgte Adalbert Lechner, CEO von Lindt & Sprüngli, der Einblicke in die Unternehmenspraxis und aktuelle wirtschaftliche Fragestellungen gab.