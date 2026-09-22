Wirtschaft wandert weiter 2026: Netzwerken und soziales Engagement in Seefeld

Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft trafen sich in Seefeld in Tirol zur traditionellen Wirtschaftswanderung. Neben Austausch und Networking stand erneut der soziale Zweck im Mittelpunkt. Die gesammelten Spenden kommen dem Verein „Wir für Green Care“ zugute.
Die Initiative „Wirtschaft wandert weiter“ hat auch 2026 Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft zu einer gemeinsamen Wanderung eingeladen. Schauplatz war diesmal die Region rund um Seefeld in Tirol. Ziel der Veranstaltung ist es seit vielen Jahren, persönlichen Austausch abseits des beruflichen Alltags mit sozialem Engagement zu verbinden.
Auftakt mit Netzwerkabend in Seefeld
Bereits am Freitag, 18. September 2026, kamen die Gäste bei einem Willkommensabend auf Einladung von Präsidentin Elisabeth Gürtler zusammen. Neben ersten Gesprächen und Begegnungen stand eine Schokoladenverkostung mit einem Maître Chocolatier aus dem Hause Lindt auf dem Programm.
Am folgenden Samstag führte die Wanderung rund um Seefeld über Mösern und Reith bis zur Enzianhütte. Dort erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine traditionelle Tiroler Jause.
Für einen wirtschaftlichen Impuls sorgte Adalbert Lechner, CEO von Lindt & Sprüngli, der Einblicke in die Unternehmenspraxis und aktuelle wirtschaftliche Fragestellungen gab.
Austausch abseits des Büroalltags
Die gemeinsame Wanderung bot Gelegenheit für Gespräche und Kontakte in ungezwungener Atmosphäre. Der Tag endete beim Oktoberfest der Deutschen Handelskammer in Österreich und der Bayerischen Repräsentanz.
Neben dem Networking verfolgt die Veranstaltung seit ihrer Gründung einen sozialen Zweck. Aus der ursprünglichen Initiative entstand 2012 unter der Führung von Elisabeth Gürtler der Verein „Wirtschaft wandert weiter“. Über einen Hilfsfonds werden seither soziale Projekte und Menschen in Notlagen unterstützt.
Spenden gehen an „Wir für Green Care“
Die im Rahmen der Wirtschaftswanderung 2026 gesammelten Spenden kommen dem Verein „Wir für Green Care“ zugute. Die Organisation unterstützt Projekte an der Schnittstelle von Landwirtschaft, Gesundheit und sozialem Miteinander.
Dem Vorstand von „Wirtschaft wandert weiter“ gehören neben Präsidentin Elisabeth Gürtler auch Hans Gasser, Thomas Gindele, Matthias Moncher, Manfred Reichl, Peter Steinbach und Helmut Schoba an.
Mit der Veranstaltung in Seefeld setzte der Verein seine Reihe von Wirtschaftswanderungen fort, bei denen persönliche Begegnungen, Bewegung und soziales Engagement miteinander verbunden werden.