EU und Philippinen einig zu Freihandelsabkommen

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Die Europäische Union (EU) und die Philippinen haben sich im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag nach einem Gespräch mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. auf X mit. Es soll in den kommenden Monaten formell besiegelt werden und zielt darauf ab, die Handels- und Investitionsbeziehungen zu vertiefen. Der Pakt soll für faire Regeln und bessere Planbarkeit sorgen.
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Der EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maroš Šefčovič, und die philippinische Handelsministerin Ma. Cristina Roque erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung, die Unterhändler seien angewiesen worden, das Abkommen so schnell wie möglich final auszuarbeiten. Vom Freihandelsabkommen profitieren sollen neben der Industrie auch kleine und mittlere Unternehmen, die Landwirtschaft sowie Verbraucher.