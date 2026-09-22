EU und Philippinen einig zu Freihandelsabkommen

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Die Europäische Union (EU) und die Philippinen haben sich im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag nach einem Gespräch mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. auf X mit. Es soll in den kommenden Monaten formell besiegelt werden und zielt darauf ab, die Handels- und Investitionsbeziehungen zu vertiefen. Der Pakt soll für faire Regeln und bessere Planbarkeit sorgen.

von APA