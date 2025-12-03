Besserung in Sicht für Österreichs Wirtschaft

"Angesichts der demographischen Entwicklung sehen wir auch keine Katastrophe am Arbeitsmarkt und bei der Inflation", ergänzte Chefökonom Stefan Bruckbauer. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote dürfte 2026 auf 7,4 Prozent sinken, nach 7,5 Prozent im Jahr 2025.

Zudem soll die Inflation laut UniCredit abnehmen: "Wir gehen für 2026 von einem Rückgang der Teuerung auf 2,4 Prozent, nach 3,5 Prozent im Jahresdurchschnitt 2025 aus", sagte Pudschedl. "Die Inflation ist natürlich ein Hemmschuh, aber die Löhne sind entsprechend angepasst worden", so der Ökonom.

Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt stabiler globaler Rahmenbedingungen. Ein Handelskrieg würde die wirtschaftliche Lage deutlich belasten. Bleibe ein Handelskrieg aus, "sollten wir leben können mit 15 Prozent Zoll der USA", sagte Bruckbauer.