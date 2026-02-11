Einzelhandel: Selbstbedienung und Non-Food-Discounter boomen

Der heimische Einzelhandel befindet sich im Umbruch. Selbstbedienungskonzepte und einige Non-Food-Discounter wachsen laut einer aktuellen Studie von RegioData, während traditionelle Geschäftsmodelle zunehmend unter Druck stehen. Woolworth expandierte im vergangenen Jahr mit 48 neuen Filialen und gehört damit zu den großen Gewinnern im Non-Food-Discountsegment. Der Buch- und Medienhandel sowie regionale Lebensmittelanbieter kämpfen hingegen mit deutlichen Standortverlusten.

Immer mehr Händler setzen laut Studie auf "reduzierte Personalkonzepte, automatisierte Abläufe und eigenständige Nutzung" durch die Kundinnen und Kunden. Selbstbedienungsläden, teilautomatisierte Gastronomieformate, SB-Bäckereien, Abholstationen sowie digitale Serviceangebote würden deutlich an Bedeutung gewinnen. Der Marktforscher RegioData nahm für seine Expansionsanalyse 680 aktive Vertriebslinien unter die Lupe.