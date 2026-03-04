So funktioniert der digitale Euro

Bis 2029 will die Europäische Zentralbank den digitalen Euro (D€) einführen. Größtes Argument für das Vorhaben ist die Stärkung der europäischen Unabhängigkeit von US-Dienstleistern: Vergangenes Jahr verhängten die USA etwa Sanktionen gegen Nicolas Guillou, Richter am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), und acht weitere IStGH-Juristen.

Sie können seitdem US-Dienste wie MasterCard und PayPal nicht mehr nutzen und sind von weiten Teilen des internationalen Zahlungsverkehrs ausgeschlossen. Ihr „Vergehen“: die Haftbefehle gegen Israels Premier Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant wegen Kriegsverbrechen in Gaza. Aktuell verhandeln Rat und Parlament über einen Kommissionsentwurf, bis Jahresende soll entschieden werden.