Das Ende des Glücksspiel-Monopols?

Beim in Teilen bereits an Medien durchgesteckten Entwurf der SPÖ des neuen Glücksspielgesetzes ist aber von einer Marktöffnung wenig bis nichts zu bemerken. Dort deutet alles auf eine Einzementierung des derzeitigen Monopols hin. Eines Monopols, in dem der Staat allerdings nur mehr Minderheitseigentümer ist. Die Mehrheit der Casag, nämlich 68 Prozent, hält längst der tschechische Allwyn-Konzern des Milliardärs Karel Komarek.

Ein Beibehalten des Glücksspielmonopols – das es außer in Österreich in Europa übrigens nur noch in Polen gibt – würde aber, so Rechtsexperten und Branchenkenner, weder den Spielerschutz stärken noch die Steuereinnahmen des Staates erhöhen. In seiner Studie hat Andreas Kreutzer errechnet, dass bei unveränderter Rechtslage der Bruttospielertrag am Online-Gaming-Markt bis 2031 von derzeit 496 Millionen Euro auf rund eine Milliarde Euro steigen würde. Der Anteil des legalen Markts würde dann allerdings sinken, die kumulierten Steuereinnahmen von 2026 bis 2031 würden sich auf rund 901 Millionen Euro belaufen.

Würde der Monopolbetrieb beibehalten und die Spielbedingungen weiter verschärft werden, wie im durchgesteckten SPÖ-Entwurf vorgesehen, würde die Kanaliserungsrate bis 2031 auf 27,8 Prozent sinken. Die kumulierten Steuereinnahmen der kommenden fünf Jahre würden auf nur noch 600 Millionen Euro fallen. Das wäre ein Einnahmenverlust von 300 Millionen Euro gegenüber dem jetzigen Niveau.

Kreutzer rät daher dringend zu einer kontrollierten Marktöffnung mit strengen, aber marktkonformen Spielerschutzauflagen als beste Lösung für den Spielerschutz und den Säckel des Finanzministers. Er hat dafür zwei Szenarien errechnet. Eine Variante geht von einer Teilöffnung des Marktes mit neun Lizenzen aus. Dabei würden bis zu 81 Prozent der Spielumsätze im legalen Bereich stattfinden und kumulierte Steuereinnahmen von bis zu 1,66 Milliarden Euro ermöglichen. Das wären Mehreinnahmen von bis zu 760 Millionen Euro gegenüber dem Status quo. Bei einer Liberalisierung des Markts mit 15 Lizenzen geht Kreutzer von Steuereinnahmen bis zu 1,88 Milliarden Euro aus. Das wäre nahezu eine Verdoppelung der Einnahmen im Vergleich zur aktuellen Rechtslage.