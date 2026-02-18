Wohnungsbau in Wien auf Tiefststand: Warnung vor wachsendem Wohnungsmangel

Die Zahl der Baubewilligungen sank von 21.400 im Jahr 2019 auf 5.772 im Vorjahr. Auch bei den Fertigstellungen ist ein massiver Einbruch zu erwarten: Für heuer rechnen die Studienautoren mit 8.630 fertiggestellten Wohnungen, was nur noch rund 60 Prozent des Niveaus von 2023 entspricht. 2027 sollen es sogar nur mehr 6.911 Wohnungen sein. Der Wiener Wohnbau erreiche damit einen neuen Tiefststand, halten Buwog und EHL fest.

Buwog-Geschäftsführer Andreas Holler sieht kaum Spielraum für Entlastung. Der Produktionsüberhang aus den Boomjahren bis 2022 sei aufgebraucht, Wohnraumreserven gebe es praktisch nicht mehr, während die Nachfrage unverändert hoch bleibe. Von den heuer fertiggestellten Wohnungen seien nur etwas mehr als 2.000 Mietwohnungen. Zudem zeichne sich erstmals seit Jahren auch bei Eigentumswohnungen eine Verknappung ab.