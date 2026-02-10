Wirtschaftskammer: Walter Ruck schließt Rücktritt aus

Im Zentrum der aktuellen Debatte steht der Abgang von Maria Neumann, die elf Jahre lang die Sparte Gewerbe und Handwerk leitete. Nach entsprechenden Berichten von profil und Standard schilderte Neumann am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal", ihr sei ein vorab verfasstes Rücktrittsschreiben vorgelegt worden. Es sei ihr klar gewesen: "Wenn ich das nicht unterschreibe, dann werde ich auch nicht mehr zur Spartenobfrau gewählt."

Ruck stellte die Situation anders dar. Er habe Neumann eröffnet, in der neuen Periode ohne sie weitermachen zu wollen. Als Grund nannte der WK-Wien-Chef Zeitmangel aufgrund von Neumanns ÖVP-Nationalratsmandat. Dies wies die Betroffene als vorgeschoben zurück, da sie vom Wirtschaftsbund explizit für das Parlament nominiert worden sei.