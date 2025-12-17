„Wir machen aus unseren Wettstreitern zukünftige Partner“

Wie bereits mit ReGuest setzen Sie auch für Zeppelin auf die Wiener Börse und die Rosinger Group, die den Börsengang betreut. Dieses Paket scheint sich also bewährt zu haben?

Ja, das kann man so sagen – wir sind sozusagen ein Winning-Team. Wir scherzen intern schon darüber, welche Firma wir nächstes Jahr an die Börse bringen könnten. Aber im Ernst: Die Rosinger Group bringt nicht nur profundes Know-how im Börsengeschäft mit, sie unterstützt auch bei der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und des Businessplans.

Gregor Rosinger versteht sehr schnell, wie ein Geschäftsmodell funktioniert, und bringt sich dann mit großem Engagement ein. Die Zusammenarbeit ist ausgesprochen angenehm, weil wir gemeinsam konstruktiv am Modell arbeiten und es wirklich nach vorne bringen. Bisher hat alles hervorragend funktioniert – zeitnah, präzise und bis zum Schluss reibungslos.

Welche Erwartungen an Wachstum und Rendite entstehen durch den Börsengang?

Wir haben einen Businessplan, der auch auf unserer Website hinterlegt ist. Grundsätzlich sind wir überzeugt, dass Zeppelin mit dem neuen Modell ein erhebliches Potenzial hat – vermutlich sogar größer, als es im Businessplan aktuell abgebildet ist.

Der Börsengang unterstützt uns dabei, uns von einer regional verankerten Agentur zu einer SaaS-Company zu entwickeln, ähnlich wie wir es bereits mit ReGuest getan haben. Das eröffnet uns internationale Anknüpfungspunkte, nicht nur im Alpen- oder DACH-Raum, sondern weit darüber hinaus.

Hinzu kommt, dass Zeppelin nun Teil des größeren ReGuest-Tech-Stacks ist. In diesem Verbund können wir uns international deutlich breiter aufstellen und die verschiedenen Softwarelösungen des gesamten Stacks gemeinsam in den Vertrieb bringen. Das schafft Wachstumschancen in einer Dimension, die als klassische Agentur gar nicht möglich gewesen wäre.

Heißt international, dass Sie auf lange Sicht auch über den DACH-Raum und sogar den europäischen Raum hinausblicken?

Im ersten Schritt konzentrieren wir uns klar auf den DACH-Raum. Danach folgen jene Märkte, in denen ReGuest bereits präsent ist – das Vereinigte Königreich sowie die Benelux-Staaten, in denen wir schon seit einiger Zeit aktiv sind. Und ich gehe davon aus, dass im kommenden Jahr definitiv auch der Middle East dazukommen wird, wo wir uns ebenfalls stärker engagieren möchten.

Welche Vorteile erwarten Sie durch die Börsennotierung – reines Wachstumskapital, internationale Expansion oder mehr Marktpräsenz gegenüber Wettbewerbern?

Im Kern sehe ich zwei große Vorteile. Zum einen die gestiegene Sichtbarkeit. Das haben wir bereits bei ReGuest erlebt: Durch die Börsennotierung sind eine ganze Reihe positiver Effekte eingetreten, die wir in ähnlicher Form nun auch für Zeppelin erwarten.

Zum anderen spielt natürlich der Börsenwert eine Rolle – sowohl für Zeppelin selbst als auch im gesamten Verbund. Innerhalb der ReGuest-Gruppe stärkt das unsere Position als Player im Markt und hilft uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Unser Ziel ist es, ReGuest in den nächsten Jahren klar zum Marktführer im DACH-Raum zu entwickeln, und die Börsennotierung von Zeppelin zahlt unmittelbar auf dieses Ziel ein.

Wie stabil sehen Sie den Hotel- und Tourismusmarkt angesichts globaler Risiken – Inflation, Energiepreise, geopolitische Spannungen – und wie wirkt sich das auf Ihr Geschäftsmodell aus?

Grundsätzlich entwickelt sich der Tourismusmarkt seit Jahren positiv, wenn man die Corona-Zeit ausklammert. Weltweit sehen wir kontinuierliche Wachstumsraten, auch wenn einzelne Märkte aufgrund von Krisen immer wieder ausscheren. Genau deshalb wollen wir uns international breiter aufstellen – um widerstandsfähiger zu werden.

Wir beobachten außerdem, dass viele Player im Markt sehr solide Wachstumsraten aufweisen. Im Hospitality-Tech-Bereich ist aktuell und auf absehbare Zeit noch viel Wachstumspotenzial vorhanden. Während andere Branchen bereits stagnieren, lässt sich hier vergleichsweise leicht expandieren. Gleichzeitig steigt aber auch der Wettbewerbsdruck: Immer mehr internationale Anbieter drängen in den Markt. Eine Konsolidierung wird auch in Europa kommen. Mono-Produkt-Anbieter werden es künftig schwer haben – viele werden verschwinden oder sich größeren Strukturen anschließen müssen. Wir haben uns entschieden, selbst zu jenen zu gehören, die etwas Größeres schaffen und diesen Markt aktiv mitgestalten.

Wie wichtig ist in dem Zusammenhang als Unternehmen das Thema Geschwindigkeit – sprich immer einen Schritt voraus zu sein?

Das ist natürlich unser Anspruch: schnell zu sein und idealerweise immer einen Schritt voraus. Gleichzeitig muss man sagen, dass reine Geschwindigkeit – dieses auf Druck getriebene Wachstum, wie man es oft bei venturefinanzierten Unternehmen sieht – allein nicht ausreicht. Am Ende zählt die Beständigkeit.

Wir haben von Anfang an ein Modell gewählt, bei dem Wachstum und Profitabilität gleichermaßen wichtig sind. Es gibt ja diese sogenannte 40er-Regel*, wonach die Summe aus Wachstum und Gewinn idealerweise über 40 liegen sollte. Wir bewegen uns im Durchschnitt eher bei 60 oder 70. Profitabilität ist also klar gegeben. Wir wollen Geld verdienen und nicht ausschließlich auf Wachstum setzen.

Man sieht es ja an anderen Playern, die in den vergangenen Jahren große Finanzierungsrunden bekommen haben: Viele verbrennen enorme Summen. Irgendwann muss jedoch der Turnaround gelingen – und je länger man sich ans Geldverbrennen gewöhnt, desto schwieriger wird dieser Schritt.

Bei ReGuest haben wir rund zehn Jahre gebraucht, um auf einen Umsatz von vier bis fünf Millionen Euro zu kommen. Jetzt, durch die neuen Strukturen und Perspektiven, ergeben sich ganz andere Wachstumsmöglichkeiten – nicht nur 20 oder 30 Prozent, sondern teils dreistellige Wachstumsraten, und das bei anhaltender Profitabilität. Organisch wäre so etwas nur mit einem reinen Venture-Modell möglich, aber dann eben ohne Gewinne.