Wifo und IHS präsentieren neue Konjunkturprognose

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre aktualisierte Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs bremsen das Wirtschaftswachstum. Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die Öl- und Spritpreise aber wieder stark sinken lassen. Im April hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert.

von APA