Song-Contest-Monat Mai mit Nächtigungsplus für Wien

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im abgelaufenen Monat rund 74 Prozent, jene der Betten 56,8 Prozent. Das entspricht in etwa den Vergleichswerten des Vorjahres. Gestiegen ist jedoch das Angebot: Insgesamt waren im Mai rund 85.200 Hotelbetten in Wien verfügbar. Das waren um etwa 3.500 mehr als vor einem Jahr.

Seit Jahresbeginn wurden in Wien insgesamt 7,4 Mio. Übernachtungen verzeichnet, das ist ebenfalls ein Anstieg um 4 Prozent. Die Beherbergungsbetriebe erwirtschafteten zwischen Jänner und April einen Nächtigungsumsatz von rund 352,1 Mio Euro, was einen Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet. Umsatzzahlen für den Mai liegen noch nicht vor.