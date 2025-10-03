Wiener Elektro Tage 2025 verzeichneten über 80.000 Besucher:innen

Das weiterentwickelte Konzept umfasste neben vollelektrischen Fahrzeugen erstmals auch Plug-in-Hybride. Ergänzt wurde die Ausstellung durch Lösungen rund um Laden, Energie und Finanzierung. Damit bot die Veranstaltung einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Elektromobilität.

Auf der Hauptbühne standen Talks zu Themen wie bidirektionalem Laden auf dem Programm. Auch Unterhaltungselemente waren Teil des Formats: Live-Bands sorgten am Abend für Festivalstimmung, für Kinder gab es ein eigenes Angebot in Kooperation mit ORF Kids.