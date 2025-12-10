MAK eröffnet Ausstellung „Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005“

Am Abend des 9. Dezember 2025 eröffnete das MAK die Ausstellung „Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive“. Es handelt sich um die erste große Retrospektive, die Langs Oeuvre in dieser Breite präsentiert. Die Ausstellung läuft vom 10. Dezember 2025 bis 3. Mai 2026.

Eröffnet wurde die Schau von Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, MAK-Generaldirektorin Lilli Hollein sowie Kuratorin Marlies Wirth. Grundlage bildet das MAK Helmut Lang Archiv, seit 2011 Teil der Museumssammlung und das größte öffentliche Archiv zum Werk des Designers.