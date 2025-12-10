Julius Meinl enthüllt Kunstfächer für den Kaffeesiederball 2026

Die Gestaltung des Fächers übernahm Noushin Redjaian. Sie wurde 1988 in Graz geboren, lebt in Wien und arbeitet multidisziplinär zwischen Textil, Installation, Objektkunst, Zeichnung und Poesie. Ihre Arbeit bezieht sich häufig auf kulturelle Erinnerung und textile Techniken.

Die Inspiration für den Fächer knüpft an zentrale Figuren der Wiener Gestaltungsgeschichte an: 220 Jahre Michael Thonet, 185 Jahre Otto Wagner, 115 Jahre Looshaus und 70. Todestag von Josef Hoffmann. Redjaian greift in ihrer Gestaltung auf das kulturelle Gedächtnis textiler Arbeiten zurück und interpretiert die Kaffeehauskultur über Material und Struktur.

Die Auswahl der Künstlerin traf der verstorbene Galerist Ernst Hilger, der sich für die Förderung junger Kunst engagierte.