Cream Vienna Winteredition: Pop-Up für Handwerk, Design & Genuss

Im früheren Etablissement Gschwandner fand am Wochenende die Winterausgabe von Cream Vienna statt – diesmal unter dem Motto „Embrace Uniqueness“. Die Veranstaltung setzte auf Vielfalt und auf Produkte mit Geschichte. Etwa 70 Kreative aus dem In- und Ausland stellten ihre Arbeiten vor, beantworteten Fragen und sprachen mit Besucherinnen und Besuchern über Ideen, Materialien und Herstellungsprozesse.

Zu sehen und zu kaufen gab es handgeschmiedete Messer, Mode, skulpturale Keramik und Schmuck, vieles davon in Kleinserien oder als Einzelstücke. Handwerk und Design bildeten die Basis, im Vordergrund stand Individualität statt Massenware.