weconomy Summit: Diversity Leaders 2025 ausgezeichnet

Beim vierten weconomy Summit, co-hosted by PwC, wurden die Diversity Leaders 2025 präsentiert. Die Initiatoren setzten ein klares Signal: Diversität ist kein Soft-Thema, sondern ein unternehmerisch messbarer Faktor, der nach CSRD-Logiken bewertet werden kann.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Michaela Ernst, unterstützt von Nicole Prieller und Barbara Redlein (PwC) sowie Hermann Sporrer (weconomy). Das Leitmotiv des Abends lautete: „Human First: Wie der weconomy Summit Vielfalt zum härtesten Wettbewerbsfaktor macht“.

Ausgezeichnet wurden sechs Preisträgerinnen und Preisträger in ebenso vielen Kategorien – jeweils für Initiativen, die Diversität nicht als Verwaltungsthema, sondern als aktiven Veränderungsprozess begreifen.