MQ Charity Punsch brachte Unterstützung für FEM.A

Im MuseumsQuartier Wien fand der MQ Charity Punsch zugunsten des Vereins FEM.A statt. Mit Punsch, Eisstockschießen und Minigolf wurden Spenden für alleinerziehende Frauen gesammelt.
Am Mittwoch, 10. Dezember 2026, lud MQ-Direktorin Bettina Leidl zum MQ Charity Punsch ein. Die Veranstaltung markierte den Abschluss der internationalen Initiative „16 Tage gegen Gewalt“ und stand im Zeichen der Unterstützung für FEM.A – Verein Feministische Alleinerzieherinnen.
Neben Andrea Czak, geschäftsführende Obfrau von FEM.A, nahmen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten teil, darunter Teresa Vogl, Lilian Klebow, Erich Altenkopf, Miriam Hie, Doretta Carter und Dieter Chmelar. Auf dem MQ-Vorplatz wurden bei Punsch und winterlichen Spielen wie Eisstockschießen und Minigolf Spenden gesammelt. Der Gesamterlös kommt ausschließlich FEM.A zugute.
Stimmen zur Bedeutung des Charity-Formats
Bettina Leidl betonte in ihrem Statement die Rolle des MuseumsQuartiers als Kulturareal mit klarem sozialpolitischem Auftrag. Besonders die Unterstützung von alleinerziehenden Frauen in prekären Situationen stehe im Fokus. Sie verwies auf deren häufig unsichtbare Belastungen und würdigte deren gesellschaftlichen Beitrag.
Schauspielerin und Aktivistin Lilian Klebow hob die geringe öffentliche Aufmerksamkeit für die Lebensrealität vieler Alleinerzieherinnen hervor. Sie sprach über mentale und strukturelle Belastungen und plädierte dafür, weibliche Perspektiven stärker in gesellschaftliche Entscheidungen einzubeziehen.
Moderatorin Teresa Vogl unterstrich, dass der Einsatz gegen Gewalt an Frauen kein zeitlich begrenztes Thema sein dürfe. Gewaltprävention müsse umfassender gedacht werden – auch unter Einbeziehung männlicher Verantwortung.
FEM.A-Vertreterin Andrea Czak dankte für die Möglichkeit, im Rahmen des Charity Punschs erneut Spenden zu sammeln und betonte die direkte Wirkung der Unterstützung für betroffene Mütter und Kinder.
MQ setzt Zeichen für Female Empowerment
Das MuseumsQuartier positioniert sich das ganze Jahr über als Wertevermittler und betont Themen wie Female Empowerment. Erstmals wurde der Amore Minigolf-Skulpturenpark für ein gemeinsames Eisstockschießen für den guten Zweck genutzt.