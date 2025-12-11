MQ Charity Punsch brachte Unterstützung für FEM.A

Bettina Leidl betonte in ihrem Statement die Rolle des MuseumsQuartiers als Kulturareal mit klarem sozialpolitischem Auftrag. Besonders die Unterstützung von alleinerziehenden Frauen in prekären Situationen stehe im Fokus. Sie verwies auf deren häufig unsichtbare Belastungen und würdigte deren gesellschaftlichen Beitrag.

Schauspielerin und Aktivistin Lilian Klebow hob die geringe öffentliche Aufmerksamkeit für die Lebensrealität vieler Alleinerzieherinnen hervor. Sie sprach über mentale und strukturelle Belastungen und plädierte dafür, weibliche Perspektiven stärker in gesellschaftliche Entscheidungen einzubeziehen.

Moderatorin Teresa Vogl unterstrich, dass der Einsatz gegen Gewalt an Frauen kein zeitlich begrenztes Thema sein dürfe. Gewaltprävention müsse umfassender gedacht werden – auch unter Einbeziehung männlicher Verantwortung.

FEM.A-Vertreterin Andrea Czak dankte für die Möglichkeit, im Rahmen des Charity Punschs erneut Spenden zu sammeln und betonte die direkte Wirkung der Unterstützung für betroffene Mütter und Kinder.