News Logo
ABO

MQ Charity Punsch brachte Unterstützung für FEM.A

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Katharina Schiffl
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Im MuseumsQuartier Wien fand der MQ Charity Punsch zugunsten des Vereins FEM.A statt. Mit Punsch, Eisstockschießen und Minigolf wurden Spenden für alleinerziehende Frauen gesammelt.

von

Am Mittwoch, 10. Dezember 2026, lud MQ-Direktorin Bettina Leidl zum MQ Charity Punsch ein. Die Veranstaltung markierte den Abschluss der internationalen Initiative „16 Tage gegen Gewalt“ und stand im Zeichen der Unterstützung für FEM.A – Verein Feministische Alleinerzieherinnen.

Neben Andrea Czak, geschäftsführende Obfrau von FEM.A, nahmen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten teil, darunter Teresa Vogl, Lilian Klebow, Erich Altenkopf, Miriam Hie, Doretta Carter und Dieter Chmelar. Auf dem MQ-Vorplatz wurden bei Punsch und winterlichen Spielen wie Eisstockschießen und Minigolf Spenden gesammelt. Der Gesamterlös kommt ausschließlich FEM.A zugute.

Stimmen zur Bedeutung des Charity-Formats

Bettina Leidl betonte in ihrem Statement die Rolle des MuseumsQuartiers als Kulturareal mit klarem sozialpolitischem Auftrag. Besonders die Unterstützung von alleinerziehenden Frauen in prekären Situationen stehe im Fokus. Sie verwies auf deren häufig unsichtbare Belastungen und würdigte deren gesellschaftlichen Beitrag.

Schauspielerin und Aktivistin Lilian Klebow hob die geringe öffentliche Aufmerksamkeit für die Lebensrealität vieler Alleinerzieherinnen hervor. Sie sprach über mentale und strukturelle Belastungen und plädierte dafür, weibliche Perspektiven stärker in gesellschaftliche Entscheidungen einzubeziehen.

Moderatorin Teresa Vogl unterstrich, dass der Einsatz gegen Gewalt an Frauen kein zeitlich begrenztes Thema sein dürfe. Gewaltprävention müsse umfassender gedacht werden – auch unter Einbeziehung männlicher Verantwortung.

FEM.A-Vertreterin Andrea Czak dankte für die Möglichkeit, im Rahmen des Charity Punschs erneut Spenden zu sammeln und betonte die direkte Wirkung der Unterstützung für betroffene Mütter und Kinder.

MQ setzt Zeichen für Female Empowerment

Das MuseumsQuartier positioniert sich das ganze Jahr über als Wertevermittler und betont Themen wie Female Empowerment. Erstmals wurde der Amore Minigolf-Skulpturenpark für ein gemeinsames Eisstockschießen für den guten Zweck genutzt.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
MAK eröffnet Ausstellung „Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005“
Menschen
MAK eröffnet Ausstellung „Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005“
Billi Thanner präsentiert „Unendlichkeit des Lichtes“
Menschen
Billi Thanner präsentiert „Unendlichkeit des Lichtes“
Julius Meinl enthüllt Kunstfächer für den Kaffeesiederball 2026
Menschen
Julius Meinl enthüllt Kunstfächer für den Kaffeesiederball 2026
Cream Vienna Winteredition: Pop-Up für Handwerk, Design & Genuss
Reisen & Freizeit
Cream Vienna Winteredition: Pop-Up für Handwerk, Design & Genuss
VAÖ vergibt Auszeichnungen für Agrarjournalismus
News
VAÖ vergibt Auszeichnungen für Agrarjournalismus
Jahresausklang in Wien: VÖZ und ÖZV laden zum Adventempfang
News
Jahresausklang in Wien: VÖZ und ÖZV laden zum Adventempfang
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER