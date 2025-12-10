Billi Thanner präsentiert „Unendlichkeit des Lichtes“

Mit „Unendlichkeit des Lichtes“ realisiert Billi Thanner eine großformatige Lichtskulptur auf den Türmen der Wiener Votivkirche. Das Projekt wurde am 10. Dezember 2025 im Rahmen einer Pressekonferenz im Hotel Regina vorgestellt. Die feierliche Illuminierung soll am 16. Dezember 2025 abends stattfinden. Anschließend bleibt die Arbeit bis zum 1. August 2026 installiert.

Die Skulptur besteht aus Aluminium, misst 28 × 6 Meter und zeigt das Symbol der Unendlichkeit als horizontale Lichtform zwischen den beiden neugotischen Türmen. Bezug nimmt das Werk auf eine naturwissenschaftliche Konstante: die acht Minuten, die Licht von der Sonne zur Erde benötigt. Thanner versteht die Arbeit als Bild für Kontinuität und Verbindung – ohne religiöse Überhöhung.