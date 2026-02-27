Weltkärntner-Netzwerk zu Gast in der Ottakringer Brauerei

Das Weltkärntner-Wien-Netzwerk war zu Gast in der Ottakringer Brauerei. Gastgeber des Abends war Markus Raunig, CEO der Ottakringer Getränke AG und Geschäftsführer der Brauerei.

Nach der Begrüßung durch Weltkärntner-Präsident Christoph Kulterer und Markus Raunig erhielten die Gäste eine Führung über das historische Gelände. Ebenfalls vor Ort waren Geschäftsführerin Katrin Thum sowie Vorstandsmitglied Ruth M. Büchlmann.

Thematisiert wurden sowohl die Geschichte des 1837 gegründeten Familienunternehmens als auch aktuelle Produktionsprozesse. Die Ottakringer Brauerei zählt zu den letzten unabhängigen Wiener Brauereien und befindet sich bis heute in Familienbesitz.

Raunig verwies dabei auch auf die Bedeutung von Netzwerken: „Als gebürtiger Kärntner, der sich nach vielen Jahren in der internationalen Wirtschaft in Wien niedergelassen hat, weiß ich, wie wertvoll ein starkes Netzwerk ist und wie sehr Heimat auch über Grenzen hinweg verbindet.“