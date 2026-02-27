ABO

Weltkärntner-Netzwerk zu Gast in der Ottakringer Brauerei

Das Weltkärntner-Wien-Netzwerk traf sich in der Ottakringer Brauerei zu Führung, Verkostung und Austausch. Gastgeber war CEO Markus Raunig.

Führung durch ein Traditionsunternehmen

Das Weltkärntner-Wien-Netzwerk war zu Gast in der Ottakringer Brauerei. Gastgeber des Abends war Markus Raunig, CEO der Ottakringer Getränke AG und Geschäftsführer der Brauerei.

Nach der Begrüßung durch Weltkärntner-Präsident Christoph Kulterer und Markus Raunig erhielten die Gäste eine Führung über das historische Gelände. Ebenfalls vor Ort waren Geschäftsführerin Katrin Thum sowie Vorstandsmitglied Ruth M. Büchlmann.

Thematisiert wurden sowohl die Geschichte des 1837 gegründeten Familienunternehmens als auch aktuelle Produktionsprozesse. Die Ottakringer Brauerei zählt zu den letzten unabhängigen Wiener Brauereien und befindet sich bis heute in Familienbesitz.

Raunig verwies dabei auch auf die Bedeutung von Netzwerken: „Als gebürtiger Kärntner, der sich nach vielen Jahren in der internationalen Wirtschaft in Wien niedergelassen hat, weiß ich, wie wertvoll ein starkes Netzwerk ist und wie sehr Heimat auch über Grenzen hinweg verbindet.“

Bierverkostung und Austausch

Im Anschluss an die Führung stand eine Verkostung verschiedener Biersorten auf dem Programm. Dazu wurden Riesenbrezen gereicht, ergänzt durch einen Kärntner Reindling, der von Geschäftsführerin Katrin Thum mitgebracht wurde.

Unter den Teilnehmenden befanden sich Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft, darunter Helmut Schoba (VGN Medien Holding), Erich Pichorner (Iterate Match), Martin Richter (Honorarconsul Cayman Islands) und Christian Kaiser (Palo Capital).

Beim anschließenden Netzwerken wurden erste Ideen für künftige Veranstaltungen diskutiert, darunter eine Cyber-Security-Veranstaltung und ein gemeinsames Koch-Event in Wien.

Internationales Netzwerk mit Kärntner Wurzeln

Das Netzwerk Weltkärntner umfasst nach eigenen Angaben rund 850 Kärntnerinnen und Kärntner in 70 Ländern. Ziel ist es, Austausch und Kooperation zu fördern und Kärnten als Wirtschafts- und Innovationsstandort international sichtbar zu machen.

Kulterer betonte die internationale Dimension des Netzwerks: „Das Weltkärntner-Netzwerk verbindet mittlerweile 850 Kärntnerinnen und Kärntner in 70 Ländern, die ihre Herkunft als gemeinsame Basis für Austausch, Kooperation und echten Mehrwert nutzen.“

Der Abend in der Ottakringer Brauerei stand damit im Zeichen von Vernetzung, regionaler Identität und wirtschaftlichem Austausch.

