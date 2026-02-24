Tourismus als Lebensraum: Podium in Wien fordert Kurswechsel für Österreichs Destinationen

Österreichs Tourismus steht unter Druck, nicht nur wirtschaftlich. Infrastrukturfragen, Fachkräftemangel, ökologische Belastungen und eine sensibler werdende öffentliche Debatte zeigen laut Branche und Politik: Langfristiger Erfolg hängt zunehmend davon ab, ob die Bevölkerung den Tourismus mitträgt. Genau diese „Lebensraumperspektive“ stand im Zentrum einer Podiumsdiskussion, zu der das Destinations-Netzwerk Austria (dna) und der Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT) eingeladen hatten.

Die Botschaft der Veranstalter: Destinationen dürfen nicht länger ausschließlich als Wirtschaftsraum verstanden werden. Wer Tourismus allein über Nächtigungszahlen und Umsätze definiere, übersehe zentrale Einflussfaktoren wie Lebensqualität, gesellschaftliche Akzeptanz und ökologische Grenzen. Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerk Austria, nannte Destinationsmanagement mit Lebensraumperspektive eine „zentrale Führungsaufgabe“. Es gehe darum, wirtschaftliche Stärke und Lebensqualität strategisch zu verbinden und den Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Bevölkerung zu organisieren.

Marco Riederer, Präsident des Travel Industry Club Tourismus Austria, sprach von einem „strukturellen Transformationsprozess“, der ein neues Mindset erfordere. Gefragt seien sektorübergreifende Kooperationen und neue Rollenprofile in den Destinationen. Sein Verband verstehe sich dabei als Plattform, um unterschiedliche Perspektiven aus der Branche zusammenzubringen und Lösungen zu entwickeln.

Politische Rückendeckung stellte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner in Aussicht. Im laufenden Beteiligungsprozess zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie „Vision T“, die im Sommer präsentiert werden soll, werde der Perspektivenwechsel „konsequent“ verankert. Tourismus dürfe nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Teil des regionalen Lebensraums. Nachhaltigkeit, Arbeitsmarkt und Akzeptanz ließen sich nur bewältigen, wenn wirtschaftlicher Erfolg, Klimaschutz und gesellschaftlicher Mehrwert gemeinsam gedacht würden. Österreichs Tourismus sei ein „zentraler Wirtschaftsmotor“, Wachstum müsse jedoch qualitativ weiterentwickelt werden.