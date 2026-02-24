Seitenblicke-Gala sammelt 335.540 Euro für „Licht ins Dunkel“

Zum 27. Mal fand die Seitenblicke-Gala zugunsten von Licht ins Dunkel statt. Gastgeberin war erneut Inge Klingohr, Gründerin der Interspot Film, die gemeinsam mit ihrer Familie das Abschlussfest der diesjährigen Charity-Reihe ausrichtete. Veranstaltungsort waren die Studios der Interspot Film in Wien-Liesing.

Die Gala bildete den Höhepunkt von insgesamt sieben Veranstaltungen, über die im Rahmen der ORF-Sendung „Seitenblicke“ berichtet wurde. Der Gesamterlös des Abends und der begleitenden Seitenblicke night tour belief sich auf 335.540 Euro.