Seitenblicke-Gala sammelt 335.540 Euro für „Licht ins Dunkel“

Bei der 27. Seitenblicke-Gala in Wien kamen mehr als 335.000 Euro für soziale Projekte zusammen. Die Charity-Veranstaltung bildete erneut den Abschluss der Reihe.
Finale der Charity-Reihe
Zum 27. Mal fand die Seitenblicke-Gala zugunsten von Licht ins Dunkel statt. Gastgeberin war erneut Inge Klingohr, Gründerin der Interspot Film, die gemeinsam mit ihrer Familie das Abschlussfest der diesjährigen Charity-Reihe ausrichtete. Veranstaltungsort waren die Studios der Interspot Film in Wien-Liesing.
Die Gala bildete den Höhepunkt von insgesamt sieben Veranstaltungen, über die im Rahmen der ORF-Sendung „Seitenblicke“ berichtet wurde. Der Gesamterlös des Abends und der begleitenden Seitenblicke night tour belief sich auf 335.540 Euro.
Spenden für drei Projekte
Mit den Einnahmen werden drei Projekte unterstützt: Cape 10 – Haus der guten Hoffnung im Wiener Sonnwendviertel mit dem Projekt „Herz und Bauch“, die Dorfgemeinschaft Wienerwald sowie der Soforthilfe-Fonds von „Licht ins Dunkel“.
Ein zentrales Element des Abends war die Charity-Auktion. Das Höchstgebot erzielte eine Anzeigenseite in der Wochenendausgabe des Kurier mit 30.000 Euro. Weitere hohe Erlöse brachten unter anderem eine Privatveranstaltung mit Schauspieler:innen aus „Schnitzlers Anatol“, Kunstwerke von Gottfried Helnwein und Sabine Wiedenhofer sowie Schmuckstücke.
Moderation, Auktion und Musik
Durch den Abend führte Schauspielerin Kristina Sprenger. Die Auktion leiteten erneut Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek.
Für den musikalischen Höhepunkt sorgte der Tenor Piotr Beczała, der gemeinsam mit Ania und Sophie Druml auftrat. Ein spontan versteigertes Tamburin des Sängers brachte zusätzliche 7.000 Euro.
Prominentes Publikum
Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Vertreter:innen aus Kultur, Wirtschaft und Medien, darunter Cornelius Obonya, Daniel Serafin, Clemens Unterreiner, Simone Kopmajer, Gaston Glock sowie Vertreter:innen des ORF, darunter Unterhaltungschef Martin Gastinger.
Die Tombola wurde von prominenten Losverkäufer:innen unterstützt, darunter Zoryana Kushpler, Lidia Baich und Aaron Karl.