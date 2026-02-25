AI Factory Austria eröffnet Coworking Hub in Wien

Mit der Eröffnung des AI:AT Coworking Hub im Solaris in Wien hat die AI Factory Austria AI:AT einen neuen physischen Knotenpunkt geschaffen. Rund 300 Vertreter:innen aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung nahmen am 24. Februar 2026 an der Eröffnung sowie an der anschließenden Abendveranstaltung im Marx Palast teil.

Im Mittelpunkt standen der Aufbau souveräner KI-Fähigkeiten in Österreich, der Zugang zu europäischen Hochleistungsrechnern im Rahmen des EuroHPC Joint Undertaking sowie der Transfer von KI-Anwendungen in die Praxis.

Innovationsminister Peter Hanke bezeichnete die AI Factory als Meilenstein für die digitale Souveränität und den Innovationsstandort Österreich. Der Hub solle Trainingsformate von Einsteiger- bis Executive-Level sowie technische Schulungen bündeln.