Art at the Park: Kunstmesse im Park Hyatt eröffnet Kunstjahr

Menschen
2 min
©Katharina Schiffl
Rund 20 Galerien präsentierten im Park Hyatt Wien Werke von Walde bis Rainer. Zahlreiche Sammler:innen und prominente Gäste kamen zur ersten Kunstmesse des Jahres.

Hochkarätiger Auftakt im Hotelambiente

Nach dem Ende der Ballsaison startete Wiens Kunstjahr mit einer Messe im Park Hyatt Vienna. Rund 20 Aussteller:innen – darunter etablierte Galerien und Kunsthändler – präsentierten im eleganten Rahmen des Hotels ein breites Spektrum österreichischer und internationaler Positionen.

Vertreten waren unter anderem die Galerie bei der Albertina Zetter, Galerie Sylvia Kovacek, Reinisch Contemporary, Galerie Susanne Bauer, Galerie Bel Etage, Galerie Johannes Faber sowie mehrere renommierte Kunsthandlungen. Gezeigt wurden Arbeiten von Alfons Walde, Markus Prachensky, Eduard Angeli, Arnulf Rainer, Arik Brauer und Hermann Nitsch. Auch Möbelentwürfe von Josef Hoffmann waren Teil des Angebots.

Das Interesse war entsprechend groß: Sammler:innen, Fachpublikum und kunstinteressierte Besucher:innen bewegten sich durch die Kojen und nutzten die Gelegenheit, unterschiedliche Positionen an einem Ort zu sehen.

Prominente Gäste

Unter den Besucher:innen befanden sich unter anderem Alexander Schallenberg, Unternehmer Gaston Glock, Pianistin Donka Angatscheva sowie die „Dancing Stars“-Gewinner 2025 Aaron Karl und Katya Mizera. Auch Vertreter:innen aus Kultur, Wirtschaft und Politik nutzten die Messe als Treffpunkt.

