Kelly’s Chipscontest startet mit Live-Tasting im MuseumsQuartier

Beim Kelly’s Chipscontest 2026 wurden im Wiener MuseumsQuartier drei neue Sorten verkostet. Konsument:innen entscheiden nun online über den Siegerflavour.
Auftakt im MuseumsQuartier
Am 24. Februar 2026 eröffnete Kelly’s den diesjährigen Chipscontest mit einem interaktiven Verkostungsevent im MuseumsQuartier. Geladene Gäste konnten erstmals die drei neuen Geschmacksrichtungen Bacon & Ahornsirup, Bolognese und Hot Mango probieren. Die Tasting-Stationen waren jeweils thematisch gestaltet und bildeten den Mittelpunkt der Veranstaltung.
Der Chipscontest findet bereits zum fünften Mal statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „12 Points“ – angelehnt an den Eurovision Song Contest. Konsument:innen können online über ihre Lieblingssorte abstimmen, der aktuelle Zwischenstand wird täglich veröffentlicht.
Prominente Gäste
Zu den Gästen zählten Influencer:innen, Kulturschaffende und Vertreter:innen aus Design und Musik. Unter ihnen waren Tänzerin Rebecca Horner, die erstmals gemeinsam mit ihrer Tochter Ruby an dem Event teilnahm, sowie Donka Angatscheva, Designerinnen wie Niki Osl und Evelyn Rillé und Sänger Martin Meister. Auch die Direktorin des MuseumsQuartiers, Bettina Leidl, war anwesend.
ESC-Bezug und Abstimmung
Der diesjährige Contest ist eng mit dem Eurovision Song Contest verknüpft. Unterstützt wird die Aktion durch eine Kooperation mit dem ESC-Gewinner 2025 JJ, der Hot Mango seine persönlichen „12 Points“ gab. Die Gewinner-Sorte wird am 17. April bekanntgegeben und soll ab Anfang Mai dauerhaft ins Sortiment aufgenommen werden.
Rahmenprogramm und Produktion
Neben dem Unterhaltungsaspekt rückte Kelly’s auch die eigene Produktion in den Fokus: Das Unternehmen verarbeitet ausschließlich österreichische Kartoffeln und produziert ohne Palmöl in Wien und Feldbach.