Kelly’s Chipscontest startet mit Live-Tasting im MuseumsQuartier

Am 24. Februar 2026 eröffnete Kelly’s den diesjährigen Chipscontest mit einem interaktiven Verkostungsevent im MuseumsQuartier. Geladene Gäste konnten erstmals die drei neuen Geschmacksrichtungen Bacon & Ahornsirup, Bolognese und Hot Mango probieren. Die Tasting-Stationen waren jeweils thematisch gestaltet und bildeten den Mittelpunkt der Veranstaltung.

Der Chipscontest findet bereits zum fünften Mal statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „12 Points“ – angelehnt an den Eurovision Song Contest. Konsument:innen können online über ihre Lieblingssorte abstimmen, der aktuelle Zwischenstand wird täglich veröffentlicht.