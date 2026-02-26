„Fly & Float“: Neue Kunstausstellung im VIP-Terminal Wien

Der Flughafen Wien AG setzt seine VIP Terminal Art Lounge mit der Ausstellung „Fly & Float“ fort. Der VIP Terminal am Flughafen Wien dient damit als Plattform für österreichische Gegenwartskunst in internationalem Umfeld.

Eröffnet wurde die Schau am 25. Februar 2026 von den Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner gemeinsam mit der Geschäftsführung der Vienna Airport FBO, Alexandra Schellhorn und Christoph Schmidt, sowie Ausstellungsleiter Gerhard Krispl. Mehr als 100 geladene Gäste aus Kunst, Wirtschaft und Diplomatie nahmen an der Vernissage teil.

Kuratiert wird die halbjährlich wechselnde Art Lounge von Günther Oberhollenzer. Ziel sei es, zeitgenössische Kunst bewusst an einem Ort sichtbar zu machen, der täglich von internationalen Reisenden frequentiert wird.