„Fly & Float“: Neue Kunstausstellung im VIP-Terminal Wien

Mit „Fly & Float“ zeigt der Flughafen Wien im VIP-Terminal erneut zeitgenössische Kunst. Über 100 Gäste kamen zur Vernissage der Art Lounge.

Kunst im exklusiven Reiseumfeld

Der Flughafen Wien AG setzt seine VIP Terminal Art Lounge mit der Ausstellung „Fly & Float“ fort. Der VIP Terminal am Flughafen Wien dient damit als Plattform für österreichische Gegenwartskunst in internationalem Umfeld.

Eröffnet wurde die Schau am 25. Februar 2026 von den Vorständen Julian Jäger und Günther Ofner gemeinsam mit der Geschäftsführung der Vienna Airport FBO, Alexandra Schellhorn und Christoph Schmidt, sowie Ausstellungsleiter Gerhard Krispl. Mehr als 100 geladene Gäste aus Kunst, Wirtschaft und Diplomatie nahmen an der Vernissage teil.

Kuratiert wird die halbjährlich wechselnde Art Lounge von Günther Oberhollenzer. Ziel sei es, zeitgenössische Kunst bewusst an einem Ort sichtbar zu machen, der täglich von internationalen Reisenden frequentiert wird.

Vier künstlerische Positionen

Die aktuelle Ausstellung versammelt Arbeiten von Christian Bazant-Hegemark, Franziska Maderthaner, Thomas Riess und Martin Veigl. Die Werke bewegen sich zwischen Malerei und Abstraktion sowie zwischen figürlichen und atmosphärischen Ansätzen. Präsentiert werden sie im gesamten VIP-Terminal – von den Salons über das Foyer bis zu den Verbindungsgängen.

Neben der aktuellen Schau sind dauerhaft Arbeiten von Christoph Palaschke und Markus Redl im VIP-Bereich zu sehen. Kunst soll hier nicht als punktuelles Ereignis, sondern als fixer Bestandteil des Aufenthaltskonzepts wirken.

