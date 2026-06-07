Weiterbildungszeit statt Bildungskarenz startet

Das AMS ist weiterhin für die Abwicklung zuständig, fördert aber nur noch Aus- und Weiterbildungen, die arbeitsmarktrelevant und überbetrieblich verwertbar sind. Die Ausgaben dafür sind mit 150 Mio. Euro pro Jahr gedeckelt. In der Vergangenheit plädierten unter anderem der Rechnungshof und Wirtschaftsforscher für eine Reform der Bildungskarenz, um die Effektivität der Weiterbildungsmaßnahme zu erhöhen.