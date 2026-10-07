Vom Kundenproblem zur innovativen Gesamtlösung

Mit 1. Jänner 2026 wurde die Geschäftsführung der PMS Group neu aufgestellt. Das Management Board ist keine zusätzliche Hierarchie, sondern eine Antwort auf Wachstum und steigende Marktgeschwindigkeit. Strategie, Technik, Organisation und Unternehmensentwicklung sind klar zugeordnet. So werden Entscheidungen schneller getroffen, Schnittstellen besser gesteuert und Vorhaben konsequenter umgesetzt. CEO und Eigentümer Franz GRÜNWALD verantwortet die strategische Ausrichtung, Beteiligungen, Ergebnis- und Wertentwicklung sowie die Vertretung der Gruppe nach außen. Ebenso wesentlich sind für ihn die gemeinsame Kultur und die langfristige Entwicklung des Familienunternehmens.

Karl FINDENIG steuert als Geschäftsführer Technik die technischen und produktionsbezogenen Bereiche. Dazu zählen technische Standards, Produktentwicklung, Fertigungsprozesse und Investitionen in neue Technologien. Sein Auftrag ist es, technologische Kompetenz, Qualität und Produktionsstärke im gesamten Verbund nutzbar zu machen.

Als Geschäftsführer Organisation entwickelt Gerhard LEEB die Organisation weiter. Im Mittelpunkt stehen klare Rollen, effiziente Prozessschnittstellen und die Umsetzung strategischer Entscheidungen in den Gesellschaften und zentralen Services. Die Organisation verbindet damit die strategische Richtung mit der täglichen Umsetzung.

Andreas LIENTSCHER verantwortet als Geschäftsführer Unternehmensentwicklung mit dem Fokus auf neue Geschäftsfelder, Innovationen, skalierbare Produkte und Wachstums­programme.