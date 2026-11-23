Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge werden der belgischen Flugsicherung zufolge aufrechterhalten. Reisenden wird empfohlen, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status des Fluges zu informieren.

Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Großdemonstration in Brüssel geplant. Außer im Flugverkehr werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein.

Fluggesellschaften und Flughäfen kritisieren, dass die erst kurzfristig angekündigte Unterbrechung des Flugverkehrs erhebliche Auswirkungen auf die Reisenden habe und zu großen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen führe.

Nach Angaben von Skeyes kam die Streikbeteiligung der Fluglotsen für das Unternehmen überraschend. Obwohl der landesweite Protesttag lange bekannt gewesen sei, hätten die Gewerkschaften keine Hinweise auf eine Beteiligung von Fluglotsen gegeben, teilte eine Sprecherin mit. Erst Samstagfrüh sei eine erste Streikabsichtserklärung eingegangen.

Nach Angaben der Flugsicherung kann schon der Ausfall einer relativ kleinen Zahl von Fluglotsen an wichtigen Positionen gravierende Folgen haben. Grund dafür seien spezielle Qualifikationen und Berechtigungen, die einen kurzfristigen Austausch von Mitarbeitern unmöglich mache. Skeyes forderte vor diesem Hintergrund klare gesetzliche Regelungen für einen Mindestbetrieb bei Streiks und eine verpflichtende Vorankündigung von Arbeitsniederlegungen.