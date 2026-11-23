Brüssel vermutet, dass CCEP beispielsweise Rabatte daran geknüpft hat, dass seine Kunden die Softdrinks nicht in andere EU-Länder weiterverkaufen. Außerdem soll der Hersteller sich geweigert haben, mit Abnehmern über Mengen für mehrere EU-Staaten gleichzeitig zu verhandeln. Für unterschiedliche Staaten gebe es unterschiedliche Verpackungsformate, um den Weiterverkauf zu unterbinden.

Solche Strategien sind in der EU verboten, weil sie den Handel zwischen den 27 Mitgliedsländern behindern und die Preise erhöhen können. Verbraucherinnen und Verbraucher "sollten nicht mehr bezahlen müssen, nur weil sie im einen EU-Land leben und nicht im anderen", mahnte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera.

CCEP hat seinen Sitz in Großbritannien und ist nach eigenen Angaben der größte Hersteller für Softdrinks der Coca-Cola-Marken in Europa, darunter Coca-Cola, Fanta und Sprite. Das Unternehmen beliefert Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Spanien und weitere Länder. Es gehört zu 19 Prozent dem US-Konzern Coca-Cola Company.