Vogue: Chloe Malle ist die neue Chefredakteurin

Nach dem Rückzug von Modeikone Anna Wintour (75) hat das Magazin Vogue die bisherige Onlinechefin Chloe Malle (39) zur neuen Chefredakteurin der US-Ausgabe ernannt. Malle arbeitet seit 14 Jahren bei dem Magazin und hat neben der Leitung der Vogue-Webseite bisher auch den wöchentlichen Podcast "The Runthrough" moderiert.

Wintour, die als eine der einflussreichsten Frauen der Modebranche weltweit gilt, hatte Ende Juni ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels angekündigt, aber auch erklärt, dass sie der "Vogue" weltweit verbunden bleibe. Sie sei künftig globale Redaktionsleiterin und höchste inhaltliche Verantwortliche von Condé Nast für den Titel, hatte damals eine Sprecherin der dpa bestätigt.