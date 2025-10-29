Genuss trifft Haltung: Florian Holzer schreibt jetzt für NEWS

Der renommierte Gastro- und Kulinarik-Journalist Florian Holzer erweitert ab sofort das Autorenteam von News. Holzer widmet sich wöchentlich dem Thema Essen und Trinken im Spannungsfeld von Genuss, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Gesellschaft.

Mit dem neuen redaktionellen Schwerpunkt stärkt News seine journalistische Kompetenz in einem Bereich, der weit über Lifestyle hinausgeht: Kulinarik wird hier als kulturelles, politisches und ökologisches Phänomen verstanden.