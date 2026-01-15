Neujahresempfang 2026: VNL setzt auf Wachstum

Eingeleitet wurde der Neujahrsempfang in Wien durch einen gemeinsamen Rück- und Ausblick von VNL-Obmann Franz Staberhofer, zugleich Vizepräsident der ASCII, und VNL-Beiratssprecher Peter Umundum, Vorstand der Österreichischen Post. Die Beiträge wurden live an die weiteren Standorte übertragen.

Am Wiener Standort nahmen mehr als 120 Führungskräfte aus Logistik und Supply Chain Management teil. Vertreten waren unter anderem Manager:innen aus Industrie, Handel, Transport und Infrastruktur.