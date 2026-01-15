Neujahresempfang 2026: VNL setzt auf Wachstum

Mit mehr als 400 Teilnehmenden eröffnete der Verein Netzwerk Logistik das Jahr 2026. Beim Neujahrsempfang an vier Standorten standen Wachstum, Vernetzung und wirtschaftspolitische Impulse im Fokus.
Jahresauftakt an vier Standorten
Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) ist mit seinem traditionellen Neujahrsempfang kraftvoll ins Jahr 2026 gestartet. Die Veranstaltung fand zeitgleich an vier Standorten statt und brachte insgesamt über 400 Teilnehmende zusammen. Damit unterstrich das größte Logistik- und Supply-Chain-Management-Netzwerk Österreichs seine bundesweite Präsenz.
Wachstum und strategische Schwerpunkte
Der VNL blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück. Die Mitgliederzahl stieg um mehr als zehn Prozent auf über 6.200 Personen. Für 2026 kündigte der Verein an, den Ausbau von Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie die internationale Vernetzung weiter voranzutreiben. Zudem will der VNL fachliche Beiträge zu Logistik, Supply Chain Management und Procurement stärker in die politische Diskussion einbringen, um den Wirtschafts- und Logistikstandort Österreich zu stärken.
Auftakt mit Rück- und Ausblick aus Wien
Eingeleitet wurde der Neujahrsempfang in Wien durch einen gemeinsamen Rück- und Ausblick von VNL-Obmann Franz Staberhofer, zugleich Vizepräsident der ASCII, und VNL-Beiratssprecher Peter Umundum, Vorstand der Österreichischen Post. Die Beiträge wurden live an die weiteren Standorte übertragen.
Am Wiener Standort nahmen mehr als 120 Führungskräfte aus Logistik und Supply Chain Management teil. Vertreten waren unter anderem Manager:innen aus Industrie, Handel, Transport und Infrastruktur.
Breite Beteiligung aus Wirtschaft und Logistik
Unter den Teilnehmenden in Wien befanden sich Führungspersönlichkeiten aus Unternehmen wie der ÖBB Rail Cargo Group, REWE International, dem Hafen Wien, Kellner & Kunz, der Österreichischen Post, Siemens Österreich, Toyota Material Handling Austria, Lufthansa Technik Logistik Services Wien, Panattoni Austria Development und weiteren nationalen sowie internationalen Logistik- und Industrieunternehmen. Auch Vertreter:innen aus Verbänden, öffentlicher Verwaltung und Innovationsplattformen waren präsent.