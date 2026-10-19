Thomas Plantenga: Der Mann, der Vinted neu erfand

Plantenga selbst ist gerade aus einer einmonatigen Elternzeit zurückgekehrt. Und hat sich währenddessen mal wieder neue, größere Ziele gesetzt: Vinted soll in die nächste Dimension wachsen. Die Secondhandplattform denkt, einem Bericht der Financial Times zufolge, über einen weiteren Aktienverkauf nach, einen sogenannten Secondary Sale, bei dem kein frisches Geld eingesammelt wird, sondern bereits existierende Aktien weitergegeben werden.

Der Preis der verkauften Aktien multipliziert mit der Zahl der Aktien ergibt die Bewertung des Start-ups. Die soll bei Vinted bis zu acht Milliarden Euro betragen. Ein stolzer Betrag für eine Firma, die 2016, als Plantenga das Ruder übernahm, ein Sanierungsfall war. „Ich hatte bis dahin noch nie von Vinted gehört“, sagt er. Damals lebte Plantenga in New York, das Start-up, an dem er zuvor beteiligt gewesen war, war gerade verkauft worden.

In dieser Phase meldete sich ein Bekannter vom Wagniskapitalgeber Insight Venture Partners bei Plantenga: Ein Start-up in Vilnius brauche dringend Unterstützung. Plantenga sollte als E-Commerce-Experte aushelfen. Tatsächlich stand Vinted kurz vor dem Zusammenbruch. Eine Verkaufsgebühr von 20 Prozent vergraulte die Nutzer, Konkurrenten wie Kleinanzeigen dominierten den Markt. „So eine Gebühr zerstört jede Plattform“, sagt Plantenga.