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US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme durch Paramount

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Milliardendeal um Warner Bros. Discovery nimmt nächste Hürde
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Die US-Regierung hat die Übernahme des US-Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) durch Paramount Skydance genehmigt. Die Kartellabteilung des Justizministeriums stimmte der Fusion nach monatelanger Prüfung am Freitag zu, ohne eine einzige Änderung zu verlangen. Der Zusammenschluss werde "voraussichtlich nicht zu einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs und der amerikanischen Verbraucher" führen, erklärte das Ministerium.

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Das Geschäft hat ein Volumen von 111 Milliarden Dollar (fast 96 Milliarden Euro). Paramount erwirbt die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsendern, darunter auch der Nachrichtensender CNN. Paramount-Chef David Ellison und dessen Vater Larry Ellison vom Softwareanbieter Oracle sind Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Kritiker der Fusion fürchten daher um die redaktionelle Unabhängigkeit von CNN.

Paramount und Warner Bros. hatten die Vereinbarung Ende Februar unterzeichnet, nachdem sich Netflix aus der Übernahmeschlacht zurückgezogen hatte. Ende April stimmten auch die Aktionäre zu. Zehn US-Bundesstaaten, angeführt von Kalifornien, prüfen die Übernahme allerdings noch und wollen laut einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg noch in diesem Monat Klage einreichen.

BURBANK, CALIFORNIA - FEBRUARY 27: In an aerial view, the Warner Bros. logo is displayed on the water tower at Warner Bros. Studio on February 27, 2026 in Burbank, California. Warner Bros. Discovery has agreed to be acquired by Paramount Skydance in a deal reportedly worth $110 billion. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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