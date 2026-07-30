Air France-KLM dampft nach Gewinneinbruch Flugplan ein

Zwar steigerte Air France-KLM den Umsatz im Jahresvergleich um rund zehn Prozent auf rund 9,3 Mrd. Euro. Doch die Treibstoffkosten schnellten um fast die Hälfte auf mehr als 2,4 Mrd. Euro nach oben. Im Gesamtjahr soll die Treibstoffrechnung jetzt nicht mehr ganz so stark steigen wie zunächst gedacht: Smith erwartet nun Kerosinkosten von 8,9 Mrd. US-Dollar. Ende April hatte er noch 9,3 Mrd. Dollar befürchtet.

Der Kurs der Aktie legte in den ersten Handelsminuten rund zwei Prozent zu.