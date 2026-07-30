Air France-KLM dampft nach Gewinneinbruch Flugplan ein

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Die Fluggesellschaft Air France-KLM kappt wegen der hohen Kerosinpreise ihre Wachstumspläne für das laufende Jahr. Das Flugangebot werde statt um bis zu 4 Prozent nur um höchstens 3 Prozent wachsen, so die französisch-niederländische Firma am Donnerstag in Paris. Damit reagiert Konzernchef Ben Smith auch auf die verschärfte Konkurrenz von Billigfliegern. Im zweiten Quartal brach der Gewinn des Konzerns im Jahresvergleich um drei Viertel auf nur noch 153 Mio. Euro ein.
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Zwar steigerte Air France-KLM den Umsatz im Jahresvergleich um rund zehn Prozent auf rund 9,3 Mrd. Euro. Doch die Treibstoffkosten schnellten um fast die Hälfte auf mehr als 2,4 Mrd. Euro nach oben. Im Gesamtjahr soll die Treibstoffrechnung jetzt nicht mehr ganz so stark steigen wie zunächst gedacht: Smith erwartet nun Kerosinkosten von 8,9 Mrd. US-Dollar. Ende April hatte er noch 9,3 Mrd. Dollar befürchtet.
Der Kurs der Aktie legte in den ersten Handelsminuten rund zwei Prozent zu.