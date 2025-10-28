UNIQUE talk in Wien: Frauen diskutieren über Sichtbarkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung

Unter dem Titel "Sichtbar. Sicher. Selbstbestimmt – Frauen im Fokus" lud die Wiener PR-Agentur UNIQUE relations zum jüngsten UNIQUE talk in den Wiener Ringturm. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mehr Sichtbarkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung erreichen können.

Auf dem Podium diskutierten Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Karin Zipperer (Geschäftsführerin Verbund Ost Region), Michaela Fritz (Vizerektorin der MedUni Wien) und Doris Wendler (Vorständin Wiener Städtische Versicherung). Die Gesprächsrunde beleuchtete Fortschritte, Verantwortung und strukturelle Herausforderungen auf dem Weg zur tatsächlichen Gleichstellung.