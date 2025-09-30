Tiwag wird in Zukunft von Doppelspitze geführt

Nach der Abberufung von Vorstandsmitglied Thomas Gasser wird der landeseigene Tiroler Energieversorger Tiwag künftig mit einer verkleinerten Führung operieren. Das Unternehmen werde künftig von einem Duo bestehend aus den beiden anderen bisherigen Vorständen Michael Kraxner und Alexander Speckle geführt, teilte die Tiwag am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Agenden Gassers würden "auf den bestehenden Vorstand aufgeteilt", hieß es.

Das durch das Ausscheiden des Vertriebsvorstandes Gasser "freie Mandat" werde in der aktuellen Periode nicht nachbesetzt, so das Landesunternehmen. Die nunmehrige Vorgangsweise sei von Tiwag-Aufsichtsratsvorsitzendem Eduard Wallnöfer "in Abstimmung" mit Eigentümervertreter Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) so bestätigt worden.